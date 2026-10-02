Fiscal Héctor Barros aborda expansión del Primer Comando Capital en Chile: “Tiene presencia en cárceles desde Arica a Punta Arenas”

El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, abordó en CNN Prime la expansión del Primer Comando Capital (PCC) en Chile.
#CNNPrime | Héctor Barros, Fiscal Regional Metropolitano Sur: “A través del PCC en Chile se operó con el PCC en Bolivia con la finalidad de lograr el ingreso de droga hacia integrantes del PCC en Chile para el tráfico”@tv_monica
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— CNN Chile (@CNNChile) October 3, 2026
#CNNPrime | Héctor Barros, Fiscal Regional Metropolitano Sur: “El PCC está operando en Chile desde hace bastante tiempo ya”@tv_monica
💻https://t.co/YGweKA2GSw pic.twitter.com/KFbTPJo3Cl
— CNN Chile (@CNNChile) October 3, 2026
#CNNPrime | Héctor Barros, Fiscal Regional Metropolitano Sur: “El PCC tiene presencia en las cárceles desde Arica hasta Punta Arenas”@tv_monica
💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/VTRjARQMfS
— CNN Chile (@CNNChile) October 3, 2026
#CNNPrime | Héctor Barros, Fiscal Regional Metropolitano Sur, por presencia del PCC: “Honestamente hay más integrantes, pero estamos en un momento en los que podemos contener, pero son más de 20 (…) De los que nosotros conocemos en total son más de 30”@tv_monica… pic.twitter.com/dyYkrtP1hY
— CNN Chile (@CNNChile) October 3, 2026
¿Qué es y cómo opera el Primer Comando Capital?
El ente persecutor explicó que es una de las organizaciones criminales más grandes de Latinoamérica y que, con el tiempo, se ha expandido hasta Europa del Este.
Las primeras alertas que recibió la Fiscalía
El fiscal Barros explicó que la Fiscalía del estado de São Paulo realizó una denuncia luego de una serie de allanamientos en Paraguay, donde se encontraron “fichas de personas que estaban bautizadas en el PCC y que eran chilenas que estaban en las cárceles de aquella época”.
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