Radio CNN

Fiscal Héctor Barros aborda expansión del Primer Comando Capital en Chile: “Tiene presencia en cárceles desde Arica a Punta Arenas”

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El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, abordó en CNN Prime la expansión del Primer Comando Capital (PCC) en Chile.

¿Qué es y cómo opera el Primer Comando Capital?

El ente persecutor explicó que es una de las organizaciones criminales más grandes de Latinoamérica y que, con el tiempo, se ha expandido hasta Europa del Este.

Las primeras alertas que recibió la Fiscalía

El fiscal Barros explicó que la Fiscalía del estado de São Paulo realizó una denuncia luego de una serie de allanamientos en Paraguay, donde se encontraron “fichas de personas que estaban bautizadas en el PCC y que eran chilenas que estaban en las cárceles de aquella época”.

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