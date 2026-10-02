Científicos chilenos se casan en la Antártica: Es el primer matrimonio en 16 años

Dos científicos chilenos protagonizaron este viernes el primer matrimonio celebrado en la Antártica chilena en 16 años.

Se trata de Natalia “Natu” Mestre Silva, de 31 años, y Luis Muñoz Gaete, de 34, quienes contrajeron matrimonio en la Base Profesor Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno (INACH), donde ambos se encuentran trabajando como investigadores del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

La pareja está desplegada en la estación desde marzo y tiene previsto regresar al continente en noviembre. El matrimonio se convirtió en el sexto registrado en el Territorio Chileno Antártico, luego de los celebrados en 1981 —cuando hubo dos—, 1988, 1990 y 2010. La ceremonia fue realizada por el comandante de Grupo (A) Carlos Reyes Urrutia, de la Fuerza Aérea de Chile, quien actuó como oficial civil.

Natalia sostuvo que la experiencia de permanecer en la Antártica y convivir diariamente con el reducido grupo de personas que trabaja en la zona hizo que el momento tuviera un significado especial. “Estar lejos de nuestra familia y amigos hace que este momento sea distinto. Al principio fue difícil pensar que nuestros testigos de matrimonio no serían personas de nuestro círculo cercano, pero acá se dio algo muy especial: convivimos todos los días con las Fuerzas Armadas y, con el tiempo, ellos también se han convertido en nuestra familia, nuestra familia antártica”, señaló.

Luis, en tanto, describió el matrimonio como una decisión que implica “formar un equipo”. “Es aprender a ponerse de acuerdo, enfrentar juntos los desafíos y respetar los espacios de cada uno. Llegamos hasta aquí después de compartir muchas experiencias. Hoy damos este paso en este remoto y extremo lugar con mucha tranquilidad y con ganas de seguir construyendo una vida juntos”, sostuvo.

El matrimonio es el primero que se celebra en la Antártica chilena desde 2010 y ocurre en el contexto del funcionamiento permanente, por segundo año consecutivo, de la Base Escudero durante el invierno antártico.