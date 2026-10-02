Toma una foto y ayuda a la ciencia: Ministerio del Medio Ambiente invita a registrar flora y fauna de Chile

Este 2 de octubre se celebra el Día Nacional del Medioambiente (MMA), el cual busca fomentar la educación medioambiental, crear conciencia en la ciudadanía y promover la protección de la biodiversidad y los ecosistemas únicos de Chile.

En este contexto, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, junto al subsecretario de Medio Ambiente, José Vial, visitaron el Desierto Florido en la Región de Atacama, dando a conocer la red social iNaturalist, acompañada de estudiantes de educación media.

El propósito de la visita fue invitar a la ciudadanía a participar en la plataforma iNaturalist impulsada y administrada en Chile por el MMA, la cual permite a las propias personas fotografiar y hacer un catastro de las especies que encuentren, como plantas, aves, insectos, reptiles, anfibios u otros, a lo largo de todo el país.

“En este Día Nacional del Medio Ambiente queremos que personas de todas las regiones se transformen en científicos de la naturaleza. Cada observación que se sube a iNaturalist Chile nos ayuda a conocer las características de nuestras especies, cómo se distribuyen en los ecosistemas, entender sus relaciones ecológicas e identificar posibles amenazas para su conservación”, señaló la ministra Francisca Toledo.

La red social permite registrar, compartir e identificar con todas las personas y expertos la naturaleza, para luego dialogar los hallazgos teniendo como objetivo conocer y conservar la biodiversidad.

Según detallan desde el ministerio, iNaturalist ayudó a hacer seguimiento de especies emblemáticas del Desierto Florido, como La Garra de León, la cual se encuentra en el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE).

¿Cómo participar?