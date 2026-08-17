Ministro Arrau: “No es que defienda la política del presidente Bukele y sus cárceles, pero si fuera preso, preferiría estar en una de esas cárceles allá que en una de acá”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reflexionó sobre la situación penitenciaria en Chile y advirtió sobre las condiciones de hacinamiento y el “abandono del Estado” tanto en las cárceles como en Gendarmería. En ese contexto, comparó la realidad nacional con la experiencia penitenciaria de El Salvador.

En Tolerancia Cero, el secretario de Estado fue consultado sobre si tenía contemplado viajar a El Salvador para conocer las cárceles impulsadas por Bukele, a lo que respondió que actualmente su prioridad está puesta en la gestión de seguridad en Chile: “Hoy la gestión y la urgencia de este país están acá y tenemos medianamente claro lo que hay que hacer”.

Arrau reconoció, sin embargo, que considera que la experiencia salvadoreña es relevante para analizarla. “Yo desmitificaría un poco en el sentido de que El Salvador tiene una experiencia interesante; era un país que tenía una tasa de homicidios de 100 cada 100 mil habitantes, hoy tiene la tasa más baja de Latinoamérica”, afirmó.

Al referirse a las condiciones de las cárceles chilenas, fue enfático al afirmar que “es desgarrador el abandono del Estado en las cárceles, el abandono del Estado en Gendarmería”, señaló. Y agregó: “Y es triste ver, no es que defienda la política del presidente Bukele y sus cárceles, pero si yo fuera preso, preferiría estar en una de esas cárceles allá que en una que tenemos nosotros acá”.

“Yo los invito a ver la realidad de los penitenciarios, el hacinamiento en celdas, donde están diseñadas para dos personas, pero hay seis o siete. (…) Tenemos personas durmiendo hoy día en ruco dentro de las cárceles porque no caben dentro del inmueble”, complementó.

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En esa línea, el secretario de Estado describió parte de la situación de hacinamiento que, a su juicio, enfrenta el sistema penitenciario nacional, detallando que hoy existen más de 65 mil personas privadas de libertad, mientras que la capacidad del sistema es considerablemente menor. “Tenemos 65.200 presos, aumentando 100 por semana, para cárceles que son para 40, 43 mil presos”.

Ante esta situación, explicó que el Gobierno trabaja en un plan de expansión de la infraestructura penitenciaria, aunque advirtió que las nuevas cárceles tomarán tiempo. “El plan que tenemos de largo plazo vía concesiones, que toma su tiempo, es construir 20.000 plazas más”, señaló.

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El ministro reconoció que el déficit de infraestructura requiere medidas urgentes y adelantó que se evalúa recurrir a recintos de carácter transitorio. “Estamos tarde igual porque desde aquí a que esté terminado todo el plan penitenciario; vamos a tener más que la capacidad que tenemos y, por tanto, estamos desarrollando un plan de construcción de cárceles provisionales quizás, de emergencia para descomprimir nuestras cárceles”, agregó.

Finalmente, Arrau situó la crisis penitenciaria como uno de los principales desafíos de su cartera junto con el control de puertos, las fronteras, los barrios críticos y el uso de datos para combatir el delito. “Esos cinco temas focales son fundamentales para volver a respirar tranquilo en esta materia y cada uno exige mucha gestión y no tantas leyes”, concluyó.

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