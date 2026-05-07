Oficialismo tras aprobación de idea de legislar proyecto de reconstrucción: “La gente no quiere más peleas políticas, quiere soluciones”

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves, con 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, la idea de legislar el plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno.

Tras el resultado de la tensa votación, en la que distintos partidos del oficialismo expusieron sus razones para apoyar la iniciativa, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que este es “un buen punto de partida” con una “mayoría muy sólida, que esperamos se vaya ampliando en el transcurso de la discusión del proyecto”.

Las reacciones del oficialismo

Desde el oficialismo calificaron el resultado como “una buena noticia, ya que esta reforma es la herramienta que Chile necesita para salir del estancamiento de los últimos años y volver a crecer con fuerza”.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN), Francisco Orrego, sostuvo: “Esperamos que siga avanzando de manera positiva en sus próximos trámites legislativos. Mientras algunos siguen atrincherados en la ideología del pasado, nosotros estamos impulsando medidas concretas para hacer crecer nuestra economía, atraer inversión y crear empleos de verdad”.

En una línea similar, desde el Partido Republicano, la diputada Catalina del Real aseguró que la iniciativa permitirá superar el estancamiento del país.

“Este proyecto no es solo una respuesta a las emergencias recientes, como el apoyo directo a las familias que perdieron sus hogares en los incendios, sino que también es una verdadera hoja de ruta para romper el estancamiento económico de la última década”, aseveró.

A esto se sumó lo que expuso su par, el diputado Luis Fernando Sánchez, en una conferencia de prensa tras la votación: “Es importante que diputados y senadores entiendan que, si queremos traer nuevamente inversión y facilitar la creación de empleos, tenemos que aprobar el proyecto“.

Agregó que “nadie puede restarse por razones que son conversables o que pueden resolverse en el diálogo con el Ejecutivo”.

Desde Evópoli, el diputado Tomás Kast enfatizó la urgencia de la medida: “Mientras antes avancemos en estas reformas, antes vamos a poder ver resultados concretos para las familias chilenas. La reactivación económica y el crecimiento son urgentes si queremos recuperar el empleo, mejorar los salarios y volver a atraer inversión”.

Finalmente, el Partido Nacional Libertario (PNL) aseguró que es “la medida que necesitamos para levantarnos“. “Ahora esperamos que siga primando este mismo espíritu en los próximos trámites legislativos del proyecto; la gente no quiere más peleas políticas, quiere soluciones”, señaló el parlamentario Erich Grohs.