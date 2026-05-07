Reportan que Valverde sufrió “lesión cerebral traumática” tras impasse con Tchouaméni: Será baja ante Barcelona

El Real Madrid confirmó este jueves que Federico Valverde fue diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico, por lo que deberá permanecer en reposo y se perderá El Clásico ante el FC Barcelona.

Según informó el club merengue, el mediocampista uruguayo fue sometido a pruebas médicas durante la jornada, luego del incidente ocurrido en Valdebebas, en medio de la tensión con su compañero Aurélien Tchouaméni.

Medios internacionales reportaron que el jugador había sido trasladado a un recinto asistencial tras golpearse la cabeza durante el episodio.

“Las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Federico Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid determinaron que presenta un traumatismo craneoencefálico”, informó el club, según recogió el periodista especializado Fabrizio Romano.

El Real Madrid agregó que el futbolista “se encuentra en buenas condiciones en su domicilio” y que deberá guardar reposo “entre 10 y 14 días”, de acuerdo con los protocolos médicos para este diagnóstico.

🚨 BREAKING: Fede Valverde suffered a traumatic brain injury and will MISS El Clásico. “The tests carried out today on our player Fede Valverde by the Real Madrid Medical Services, he has been diagnosed with a traumatic brain injury”. “Valverde is at home in good condition and… pic.twitter.com/kneYpZTejF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

Valverde, baja para El Clásico

Con este diagnóstico, Valverde queda descartado para el partido de este fin de semana ante Barcelona, un duelo clave para el equipo merengue en medio de una semana marcada por conflictos internos y presión deportiva.

El incidente entre Valverde y Tchouaméni había escalado durante las últimas jornadas. De acuerdo con reportes de prensa, ambos futbolistas ya habían tenido un cruce previo en un entrenamiento, antes del nuevo episodio que terminó con el uruguayo en el hospital.

El club abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y evaluar eventuales medidas disciplinarias, en una semana compleja para el plantel. También se han reportado otros episodios de tensión en el vestuario madridista, lo que aumenta la presión sobre el equipo antes del clásico.