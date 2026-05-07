Extrabajadora acusa a senadora Camila Flores de pagar en efectivo y sin contrato a cuidadoras

Una extrabajadora de la senadora Camila Flores (RN) aseguró este jueves que la legisladora pagaba en efectivo y sin contrato a las cuidadoras de su hija.

Patricia López, quien laboró nueve meses en esa función, afirmó a Chilevisión que “era un trabajo irregular y ellos lo conocen perfectamente” .

Según su relato, reportado Radio Biobío, Flores pagaba semanalmente y nunca solicitó boletas de honorarios. “Solamente firmábamos un vale (…). El recibo se lo quedaban ellos” , detalló.

La defensa de la senadora

El testimonio surge en medio de una investigación que el OS9 de Carabineros realiza contra Flores por presunta apropiación de parte de los sueldos de sus trabajadores cuando era diputada.

La senadora respondió en un comunicado: “Advertimos oportunamente al canal respecto de la falta de idoneidad y seriedad de dicha persona” , y anunció que se reserva el ejercicio de acciones judiciales contra la entrevistada.

López afirmó que Flores no era prepotente con ella, pero sí con otras colegas, quienes renunciaron.