Paul McCartney estrenará su primer dueto con Ringo Starr en nuevo álbum “The Boys Of Dungeon Lane”

El nuevo álbum de Paul McCartney, “The Boys Of Dungeon Lane”, contendrá una colaboración inédita: el primer dueto del exbeatle con su compañero de banda Ringo Starr.

El tema, titulado ‘Home To Us’, también contará con las participaciones de Chrissie Hynde (The Pretenders) y Sharleen Spiteri. El disco llegará a las tiendas el 29 de mayo y marca su primer lanzamiento desde “McCartney III” de 2020.

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Un dueto que celebra los orígenes

McCartney reveló la noticia durante un evento exclusivo para fanáticos en los estudios Abbey Road.

Según reportó NME, la estrella pop explicó que invitó a Starr a grabar después de una sesión de batería: “Hice la canción alrededor de esa idea y se la envié a Ringo… me di cuenta de que quería que cantara la canción entera”. El resultado es un diálogo vocal que rememora los humildes comienzos de ambos en Liverpool.

‘Home To Us’ será el único tema del álbum con un baterista invitado. El resto de los instrumentos los toca McCartney, siguiendo el esquema de su primer disco solista de 1970. El nuevo sencillo con Starr se lanzará este viernes 8 de mayo.