Quiroz destaca “mayoría sólida” en Comisión de Hacienda por megareforma y pese a abstención del PDG dice que “vamos a terminar en muy buenos términos”

Durante la tarde de este jueves, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Tras una reñida sesión, la iniciativa obtuvo ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención por parte de la parlamentaria del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, quien anunció, en la antesala de la votación, la caída del acuerdo entre su colectividad y el Ejecutivo.

En ese contexto, tras el resultado, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, sostuvo que se trata de “un buen punto de partida”.

“Es una mayoría muy sólida, que esperamos se vaya ampliando en el transcurso de la discusión de este proyecto, a medida que vayamos viendo los artículos en detalle”, afirmó.

Consultado por los presuntos errores existentes en el informe financiero sobre la iniciativa, aclaró: “No hay mayores errores en el informe financiero, en absoluto. Lo más importante es la coincidencia maciza entre el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y nuestro planteamiento, respecto de que las medidas que están acá permiten crecimiento, y que ese crecimiento debe considerarse en los cálculos”.

Asimismo, agregó que “las observaciones de detalle que se hicieron fueron respondidas hoy por la Dirección de Presupuestos en esta comisión”.

Al ser consultado sobre retomar las conversaciones con el PDG, luego de la abstención de la diputada Parisi, destacó que “estamos en excelentes conversaciones”.

“Es absolutamente coherente y natural que la parlamentaria Parisi se haya abstenido, porque es una señal de que estamos conversando y que vamos a terminar en muy buenos términos”, señaló.

Además, aseguró que, a su juicio, “existió un malentendido” con la colectividad y adelantó que durante el fin de semana continuarán las conversaciones.

Respecto de avanzar vía decreto con el plan de Reconstrucción en caso de no conseguir la tramitación en el Congreso, planteó: “Vamos a hacer siempre uso de los decretos cuando corresponda”.

En ese sentido, añadió: “Quiero destacar que, conforme a nuestra legislación vigente, todos los decretos que tengan que ver, por ejemplo, con temas fiscales, son posteriormente sometidos y expuestos públicamente aquí en el Congreso, así que no hay ninguna novedad en ese tema”.