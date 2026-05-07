“Grave irresponsabilidad con el país”: Las reacciones de la oposición tras aprobación de idea de legislar proyecto de reconstrucción nacional

En una tensa sesión, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno, con 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

En la instancia, a la que asistió el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, los parlamentarios expresaron sus distintos puntos de vista. Por parte del PDG, la diputada Zandra Parisi decidió abstenerse.

Esto, luego de que se rompiera el acuerdo entre el Ejecutivo y la colectividad. Esta última acusó que el Gobierno incumplió su palabra.

⭕️ Con 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, la Comisión de Hacienda aprueba la idea de legislar del proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 7, 2026

Comisión de Hacienda aprobó idea de legislar megarreforma del Gobierno

Tras el resultado de la votación, surgieron reacciones desde la oposición.

Una de quienes habló fue la diputada del Partido Comunista, Irací Hassler, quien advirtió que la aprobación de la idea de legislar “representa una grave irresponsabilidad con el país” y que se tramita “de manera apresurada y con datos que no se sostienen, con un único objetivo: traspasar rápidamente recursos de todos los chilenos a los más ricos del país”.

“Esto se hace sin siquiera tener respuestas plausibles del gobierno frente a las inconsistencias técnicas detectadas en el proyecto, las que además entregamos formalmente en dicho espacio. Se hace minimizando las advertencias del CFA que de manera tajante confirma que este proyecto tiene un impacto fiscal neto negativo”, escribió en su cuenta de X.

En ese sentido, Diego Ibáñez, parlamentario del Frente Amplio, acusó que “se siguen jodiendo a la clase media. No les bastó con subirles el precio de las bencinas; ahora además les hacen financiar los bolsillos de los más ricos”.

A su juicio, la comisión “aprobó la idea de legislar la reforma económica privatizadora más grande desde la dictadura, arrastrando recortes en salud, educación y municipios. Cuando los más ricos monopolizan aún más el mercado, asfixian a las pymes, a la clase media y a los trabajadores”.

Su compañero de partido, el diputado Jorge Brito, se expresó en la misma línea: “Nos duele mucho lo que está pasando. El país está sufriendo un aumento del costo de la vida por el manejo económico del ministro Quiroz y ni una palabra en el proyecto de ley, ni una respuesta a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Realmente, el informe que presentó la Dirección de Presupuestos tiene nota roja, no es suficiente ni siquiera un 4 para aprobar”.

Asimismo, Daniel Manouchehri (PS) dijo: “Podrán intentar silenciarnos en la Comisión, pero no lo van a hacer ante los chilenos. El gobierno, pese a todas las advertencias de los expertos y las instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo, insistió en avanzar en su ley de los súper ricos”.

La diputada Ana María Gazmuri (AH) cuestionó que “diversos expertos y expertas han señalado lo riesgoso de este proyecto para el país ¿Qué espera el Gobierno para escuchar y actuar? No están administrando una empresa: están gobernando y administrando los recursos de millones de personas”.