Cortes de luz en la RM: Enel anuncia interrupciones programadas en distintas comunas este fin de semana

Diversos sectores de la Región Metropolitana enfrentarán cortes programados de energía eléctrica este sábado 9 de mayo, de acuerdo con lo informado por Enel Distribución. Las suspensiones del servicio se realizarán en el marco de labores de mantenimiento y mejoramiento de la red eléctrica.

La empresa indicó que las interrupciones no afectarán de manera completa a las comunas involucradas, sino únicamente a zonas específicas, cuyos detalles fueron publicados a través de mapas disponibles en su sitio web.

Entre las comunas contempladas para este sábado se encuentran Colina, Santiago, Ñuñoa, Peñalolén, San Miguel y Pudahuel. A ellas se suman también Recoleta, Estación Central, La Florida y Las Condes durante el fin de semana, según la programación informada por la compañía.

Enel señaló que estos trabajos tienen como finalidad “poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”. Asimismo, explicó que las interrupciones son comunicadas previamente debido a que “pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades”.

De acuerdo con la programación entregada por la empresa, algunos cortes podrían extenderse hasta siete horas dependiendo del sector afectado. Entre los horarios informados figuran interrupciones desde la madrugada y otras durante gran parte del día tanto sábado como domingo.