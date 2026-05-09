Salió de Chile vuelo con 40 migrantes expulsados por distintos delitos: Destinos son Colombia, Haití y República Dominicana

Este viernes se concretó un vuelo de expulsión de migrantes a través de una aeronave institucional de la Fuerza Aérea de Chile.

En el operativo se contó con el apoyo de 43 funcionarios policiales de la PDI, en coordinación con la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones, además de las gestiones internacionales realizadas por la Cancillería.

El vuelo contempló una ruta que partió desde Santiago hacia Iquique, Bogotá, Puerto Príncipe y Santo Domingo.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, en el vuelo se trasladó a 40 personas extranjeras expulsadas.

De ese total, 21 corresponden a expulsiones administrativas y 19 a expulsiones judiciales.

Asimismo, 24 personas son de nacionalidad colombiana, 9 haitianas y 7 dominicanas.

Entre los delitos cometidos están: ingreso o egreso por paso no habilitado, robo en distintas modalidades y tráfico ilícito de drogas.