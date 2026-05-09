“Chile está en la lupa”: Alessandri destaca interés internacional y potencial del país en Chile Day

En medio de su participación en el Chile Day realizado en Nueva York, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, abordó en t13 Radio, el interés que —según afirmó— existe entre inversionistas extranjeros respecto de Chile y su potencial económico.

“Es bien impactante la forma en que los inversionistas del mundo, porque no solamente hay americanos, perciben a Chile”, señaló el diputado de la UDI durante una conversación en Conexión Tele13. En esa línea, sostuvo que el país es visto internacionalmente como “una tremenda oportunidad” debido a sus recursos minerales, capital humano e infraestructura.

El parlamentario añadió que “Chile está en la lupa, lo están mirando con mucha atención y tenemos todo para subirnos a este carro de cómo nos ven y hacerlo realidad”.

Sin embargo, durante la entrevista también fue consultado por el complejo escenario legislativo que enfrenta la megareforma impulsada por el Gobierno, luego de que desde la oposición surgiera la amenaza de ingresar más de dos mil indicaciones al proyecto.

Frente a esa posibilidad, Alessandri criticó con dureza la medida y acusó un uso inapropiado de las herramientas parlamentarias. “Usar este privilegio que te da la democracia de una forma tan burda, de verdad que yo nunca pensé que vería de ningún diputado chileno una actitud tan vil, tan cruel con el país”, expresó.

Además, afirmó que detrás de esta acción existiría un intento de ralentizar la discusión legislativa y “asfixiar” al Ejecutivo mediante la demora en la tramitación de la iniciativa de Reconstrucción Nacional.