Alcalde de Santiago rechaza ampliación de Santiago 1: “Le exijo al Gobierno que busque alternativas”

La propuesta del Ministerio de Justicia para ampliar la cárcel Santiago 1 volvió a abrir el debate sobre la presencia de recintos penitenciarios en el centro de la capital. La iniciativa, que también fue considerada durante la administración anterior, ha generado críticas tanto de vecinos como de autoridades comunales.

Habitantes del sector han manifestado su preocupación por el deterioro del barrio, afirmando que la convivencia con las cárceles instaladas en el lugar ha afectado la calidad de vida de la zona.

En ese contexto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, expresó su rechazo al proyecto y sostuvo que el entorno donde se ubica el penal ya no soporta una mayor carga. “Esa zona está completamente saturada”, señaló en conversación con Meganoticias Siempre Juntos.

El jefe comunal también apuntó a las consecuencias que, a su juicio, provoca el funcionamiento de estos recintos en el sector. Según indicó, al lugar “llega mucha gente que sí está relacionada con el mundo del hampa, con el mundo del delito”, situación que —afirmó— deriva en distintas incivilidades.

Desbordes insistió en que ampliar Santiago 1 agravaría aún más las dificultades del barrio y emplazó al Ejecutivo a evaluar otras opciones. “Le exijo al Gobierno que busque alternativas”, sostuvo, agregando que esa misma postura ya la había planteado a la administración anterior.

El alcalde además recalcó que su posición frente al tema se ha mantenido sin cambios pese al cambio de gobierno. “Yo no cambio ni un milímetro mi punto de vista, ni mi posición porque haya cambiado el Gobierno”, afirmó.