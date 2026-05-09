CEO global de Inchcape pronostica mercado al alza en Chile y advierte “el camino hacia un futuro carbono neutral es inevitable”

El alza en los precios de los combustibles por el conflicto bélico en Medio Oriente impulsó las cotizaciones y ventas de vehículos híbridos y eléctricos en Chile.

Duncan Tait, CEO global de Inchcape, el mayor distribuidor independiente de automóviles del mundo, conversó en Agenda Motor de CNN Chile, donde repasó las tendencias globales de la electromovilidad y el rol que juega Chile dentro de la estrategia mundial de la compañía.

Para el ejecutivo, el alza en los precios de los combustibles que se registró en marzo fue un recordatorio para los consumidores de las ventajas que tiene migrar hacia vehículos de bajas emisiones, aunque aclaró que ese impulso tiene un carácter coyuntural: “Si los precios del petróleo vuelven a bajar, volveremos a la misma transición estable que se puede ver”.

“El camino hacia un futuro carbono neutral es inevitable. Lo he dicho por mucho tiempo, van a haber curvas y varía según el país, pero esto da un poco de impulso”, afirmó.

El ejecutivo defendió la estrategia de ventas de Inchcape, que consiste en ofrecer al consumidor un abanico completo de tecnologías. A su juicio, la clave está en partir desde donde se encuentra el consumidor real y no desde una postura ideológica sobre qué tecnología debe imponerse.

Chile en el mapa de Inchcape

Chile ocupa un lugar importante dentro del mapa global de Inchcape. Tait confirmó que el país es el mercado más grande de la compañía en el mundo, con un 25,2% de la cuota de mercado en el primer trimestre del año.

El CEO destacó niveles récord tanto en satisfacción de clientes como en compromiso de los empleados, dos indicadores que considera determinantes para evaluar la salud real de un negocio.

“Chile es el mercado más grande para nosotros en el mundo. Tenemos el 25% de la cuota de mercado en Chile y, de hecho, 25,2% en el primer trimestre de este año”, destacó.

En materia de ventas, Tait afirmó que el panorama para Chile es prometedor. El mercado creció cerca de un 6% en el primer trimestre comparado con el mismo período del año anterior.

El ejecutivo no quiso aventurarse con proyecciones anuales, pero fue explícito en señalar que su predicción personal para Chile es la de un mercado en expansión.

“Creo que vamos a ver un mercado al alza, esa es mi predicción para Chile. El primer trimestre creció casi 6% con respecto al año pasado, y parece que estamos 16% arriba las primeras dos semanas de abril”.

Las marcas representadas por Inchcape en Chile

Inchcape representa en Chile un abanico amplio de marcas que va desde Porsche hasta vehículos asiáticos de precio accesible, pasando por Harley-Davidson y BMW Motorrad en el segmento de motocicletas.

Para Tait, el modelo de vender a pesar de que sus clientes sean competencia funciona porque el trabajo central de Inchcape es poner al cliente primero y construir la experiencia de marca que cada fabricante quiere transmitir.

Sobre la irrupción de las marcas chinas, Tait reconoció que su economía de escala les permite ofrecer precios muy difíciles de igualar para otros fabricantes, pero no lo vio como una amenaza para el modelo de distribución de Inchcape, sino como una oportunidad.

La compañía lleva décadas distribuyendo marcas como Changan y Great Wall, y en los últimos años cerró más de 50 contratos nuevos a nivel global, varios de ellos ligados a nuevas submarcas eléctricas como Nevo, Deepal y Avatr, todas del grupo Changan.

Asimismo, Tait destacó que los consumidores muestran un alto interés en la transición hacia vehículos de bajas emisiones, pero que en América persiste una brecha importante de información.

Tait dijo que muchos compradores aún no comprenden con claridad las diferencias entre un híbrido convencional, un híbrido enchufable y un eléctrico de rango extendido. Desde Inchcape se ven a sí mismos como un actor capaz de desmitificar esas tecnologías y acercarlas al consumidor común.

“El híbrido juega un papel importante en el mundo automotriz, pensando en los consumidores de hoy, y creo que veremos en las décadas que están por venir que los híbridos y eléctricos jugarán un rol importante para los consumidores alrededor del mundo”, aseguró.