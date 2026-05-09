Procedimiento policial en Maipú termina con incautación de arma y municiones cerca de recinto educacional

Una denuncia realizada por personal de seguridad de Duoc UC terminó con la detención de un joven de 18 años en la comuna de Maipú, luego de que fuera detectado portando armamento en las cercanías del establecimiento educacional ubicado junto a Plaza de Maipú.

Según consignó varios medios, el operativo se desarrolló tras un aviso entregado a Carabineros, en el que se alertaba sobre un individuo que presuntamente manipulaba un arma de fuego en el sector y que además habría estado vinculado a posibles transacciones de droga en las afueras del recinto.

Con la información y descripción física proporcionada por testigos y guardias, efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 29ª Comisaría llegaron hasta Avenida 5 de Abril para realizar diligencias de búsqueda. Al ubicar al sospechoso, este reaccionó intentando escapar del lugar.

Durante la persecución, el sujeto habría arrojado parte de las especies que mantenía consigo. Pese a ello, fue interceptado por funcionarios policiales antes de ingresar al establecimiento educacional.

Tras la detención, Carabineros encontró una pistola a fogueo apta para disparar, además de cartuchos calibre 12 y munición calibre 9 milímetros que estaban en un bolso y entre sus vestimentas.

El mayor Luis Segura, comisario de la 29ª Comisaría de La Farfana, indicó que el procedimiento se originó en medio del trabajo coordinado que mantiene Carabineros con establecimientos educacionales frente a situaciones vinculadas a amenazas o presencia de armas.

“El sujeto trata de despojarse del armamento, el bolso y de la cartuchería para las armas de fuego, e intenta huir hacia el interior del establecimiento educacional”, explicó el oficial.

Según la información policial, el detenido es chileno, no registra antecedentes y no tendría relación académica con la sede de Duoc UC Maipú. Los antecedentes quedaron en manos de la Fiscalía para la investigación por infracción a la Ley de Control de Armas.