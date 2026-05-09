Cuba enfrenta una “asfixia energética”: Apagones afectarán este sábado al 52% del país

(EFE) — Cuba enfrentará este sábado una nueva jornada de extensos apagones en todo el territorio nacional, con interrupciones que, en el momento de mayor demanda, impactarán simultáneamente a cerca del 52 % del país.

De acuerdo con las proyecciones de la Unión Eléctrica (UNE), organismo dependiente del Ministerio de Energía y Minas, para el horario peak se espera una capacidad de generación de 1.590 megavatios (MW), mientras que el consumo máximo alcanzaría los 3.300 MW.

Bajo ese escenario, el déficit energético será de 1.710 MW. Además, la afectación prevista —correspondiente a los cortes programados para evitar desconexiones descontroladas— llegará a los 1.740 MW.

La situación ocurre en medio de un complejo escenario energético que afecta a la isla desde mediados de 2024 y que se ha intensificado en los últimos meses. Actualmente, gran parte de la población permanece más tiempo sin electricidad que con suministro estable.

En La Habana, durante la última semana, se registraron interrupciones continuas de hasta 14 horas, mientras que en otras zonas del país los apagones han superado las 20 horas seguidas.

Entre las causas de la crisis figuran las fallas estructurales del sistema eléctrico cubano y las dificultades para acceder a combustible. Este sábado, siete de las 16 unidades termoeléctricas del país se encuentran fuera de servicio debido a averías o labores de mantenimiento.

Las centrales termoeléctricas representan cerca del 40 % de la matriz energética nacional. Otro porcentaje similar depende de motores de generación que funcionan con diésel y fueloil, sistema que, según las autoridades cubanas, ha visto afectada su operación desde enero debido al bloqueo petrolero impulsado por Estados Unidos.

El Gobierno cubano ha descrito esa situación como una “asfixia energética”. En paralelo, el restante 20 % de la generación proviene del gas y de energías renovables, especialmente de proyectos solares desarrollados recientemente con apoyo de China.

Según consignó EFE, Naciones Unidas ha calificado las medidas de presión petrolera contra Cuba como contrarias al derecho internacional