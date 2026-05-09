EE. UU. impone nuevas sanciones a firmas acusadas de respaldar la industria militar iraní

(EFE) — El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas restrictivas contra una serie de compañías e individuos acusados de colaborar con el desarrollo militar iraní. Las sanciones, dadas a conocer por el Departamento del Tesoro, alcanzan a 10 entidades y personas ligadas al suministro de equipamiento y componentes utilizados en programas de defensa de Irán.

Según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entre los involucrados figuran empresas con operaciones en China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Bielorrusia, las cuales habrían servido como intermediarias para ocultar transacciones y vínculos con Teherán.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, una de las firmas sancionadas es Yushita Shanghai, señalada por colaborar con el Centro para el Progreso y Desarrollo de Irán (CDPI), organismo dedicado a adquirir tecnología avanzada destinada a la industria armamentística iraní.

En paralelo, la compañía china Hitex Insulation Ningbo fue incorporada a la lista de restricciones por presuntamente apoyar el programa de misiles balísticos de Irán.

El Tesoro estadounidense sostuvo además que esta red empresarial permitió la adquisición de sistemas de defensa aérea MANPADS y de materias primas utilizadas en la fabricación de drones Shahed.

Washington también advirtió que podría ampliar las sanciones hacia otras áreas vinculadas al comercio exterior iraní. Entre los posibles objetivos mencionó aerolíneas y entidades financieras relacionadas con las denominadas refinerías independientes “teapot” de China, conocidas por importar petróleo iraní y ruso a precios rebajados.

El anuncio ocurre pocos días antes del viaje del presidente Donald Trump a China, donde sostendrá una cumbre con el mandatario Xi Jinping. El conflicto en Medio Oriente aparece como uno de los temas centrales de la reunión entre ambos líderes.