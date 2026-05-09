Adolescente de 14 años muere tras accidente en zona costera de Zapallar

Según consignó Meganoticias, un operativo de emergencia se desarrolló este sábado en el borde costero de Cachagua, comuna de Zapallar, luego de que un adolescente de 14 años desapareciera en el mar mientras participaba en una actividad de pesca junto a su familia.

El hecho ocurrió en un sector ubicado entre Playa Los Coirones y Playa Las Cujas, lugar donde el menor cayó al agua y perdió contacto con quienes lo acompañaban.

Tras la alerta, equipos de distintas instituciones iniciaron labores de rastreo en la zona. En el procedimiento participaron voluntarios de Bomberos de Zapallar, funcionarios de Seguridad Ciudadana, pescadores artesanales y efectivos de la Capitanía de Puerto local.

Horas después, la encargada de Gestión de Riesgo de Desastres de la Delegación Presidencial de Petorca informó que el cuerpo del adolescente fue hallado por personal del buque Arcángel de la Armada.

Las circunstancias del accidente continúan siendo materia de investigación.