Avanza en el Senado proyecto que establece el 7 de enero de cada año como el Día de la Amistad y Solidaridad Chileno-Palestina

El Senado aprobó en general el proyecto de ley que busca establecer el 7 de enero de cada año como el Día de la Amistad y Solidaridad Chileno-Palestina.

La iniciativa, que tuvo 30 votos a favor y 4 abstenciones, recibirá indicaciones hasta el lunes 11 de mayo.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Manuel José Ossandón, informó el proyecto en Sala, instancia en la que comentó que “la fecha fue elegida para conmemorar el hito histórico ocurrido en el año 2011, cuando el gobierno de Chile reconoció oficialmente a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano”.

El texto contempla dos artículos. El primero es que declara oficialmente la efeméride cada 7 de enero.

Mientras que el segundo determina que “el Estado promoverá la defensa de los derechos inalienables del pueblo palestino, en conformidad con el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.