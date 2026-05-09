Paraguay apuesta por alianza con Taiwán para impulsar desarrollo en alta tecnología

(EFE) — Paraguay manifestó su intención de estrechar su cooperación con Taiwán en áreas ligadas a la alta tecnología, en el marco de la visita de Estado que realiza el presidente Santiago Peña a la isla asiática junto a una delegación de empresarios paraguayos.

Durante una actividad realizada en el Parque Científico del Sur de Taiwán y en el Centro Nacional de Cómputo en la Nube, el mandatario sostuvo que Paraguay aspira a transformarse en un “importante socio estratégico” de Taiwán en materia tecnológica. En ese contexto, remarcó que el país sudamericano dispone de amplios recursos naturales y una importante capacidad para producir materias primas.

Peña indicó además que el crecimiento sostenido de Paraguay dependerá de su capacidad para avanzar en áreas vinculadas a la innovación, la academia y las industrias tecnológicas, motivo por el cual planteó la necesidad de profundizar la colaboración con Taiwán.

Por su parte, el presidente taiwanés William Lai afirmó que su gobierno está dispuesto a compartir conocimientos relacionados con el desarrollo industrial, la gestión de parques científicos y la tecnología, con el objetivo de impulsar beneficios conjuntos entre ambos territorios.

En paralelo, ambas autoridades participaron este viernes en la firma de distintos acuerdos de cooperación bilateral. Entre ellos destacó un memorando de entendimiento asociado a un proyecto de inversión para un centro soberano de capacidad de computación orientado a inteligencia artificial.

Según explicó Lai, la iniciativa buscará combinar la tecnología taiwanesa de IA con la capacidad de generación de energía verde de Paraguay, transformando ese recurso energético en capacidad de procesamiento computacional.

La visita oficial de Peña comenzó este jueves y se extenderá hasta el domingo, con una agenda centrada en temas políticos y económicos. Paraguay mantiene actualmente relaciones diplomáticas formales con Taiwán y es el único país de Sudamérica que conserva ese vínculo oficial, en medio de la disminución de aliados internacionales de Taipéi producto de las presiones ejercidas por China.