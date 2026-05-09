Fuerte sismo se percibe en la zona centro sur de Chile

Un fuerrte sismo se sintió durante la noche de este sábado en la zona centro sur de nuestro país.

Según información preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento se produjo 41 km al este de Lebu, Región del Biobío.

La magnitud fue de 5.8 y tuvo una profundida de 24 kilómetros.

La seremi del MOP de Ñuble informó que “ante el sismo de magnitud 5.8 registrado a las 22:34 horas, con epicentro en el Biobío, a 41 km al este de Lebu con una profundidad de 24 km, el MOP activó de inmediato el monitoreo preventivo de rutas e infraestructura pública en la región de Ñuble, donde tuvo una magnitud IV”.

En redes sociales, en tanto, se compartieron diversos registros que mostraron la fuerza del movimiento telúrico.