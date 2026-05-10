Barcelona vs. Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido que puede coronar al conjunto blaugrana como campeón de España

Este domingo el Barcelona y el Real Madrid chocarán por la fecha 35 de la liga española, en un encuentro que puede proclamar al equipo de Cataluña como campeón de la temporada 2025/26.

El equipo comandado por Hansi Flick viene de superar de visita por 2-1 al Osasuna, lo que les alejó en la punta de la tabla con 88 puntos.

Mientras que el equipo madrileño, derrotó como visitante al RCD Espanyol por 2-0, lo que los mantiene 11 puntos por detrás del Barcelona a falta de 4 fechas para el final de temporada.

De ganar o empatar, el Barcelona se asegurará matemáticamente el trofeo de LaLiga y podrá festejar frente a su clásico rival. Por su parte, al Real Madrid solo un triunfo le permitiría que su eterno rival no alce el título frente a ellos.

El conjunto blaugrana no contará con su joven estrella Lamine Yamal por lesión, al igual que el equipo blanco no tendrá como opción a Kylian Mbappé.

Barcelona vs. Real Madrid: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

El clásico español se disputará en el Camp Nou a las 15:00 horas de Chile y será transmitido por DirecTV Sports en TV y por DGO de manera online.