Decretan arraigo nacional contra senador Miguel Ángel Calisto en medio de investigación por fraude al fisco

Este domingo se realizó en el Juzgado de Garantía de Coyhaique la audiencia de formalización en contra del senador Miguel Ángel Calisto, Roland Cárcamo Catalán, Carla Graff Toledo y Felipe Klein Vidal, imputados por fraude al fisco en carácter reiterado.
Tras la instancia, el juez Mario Devaud decretó contra el senador la prohibición de comunicación entre él y los imputados Graf y Cárcamo, además de arraigo nacional.
Asimismo, a solicitud de la Fiscalía, se amplió el plazo de investigación, otorgando otros 60 días, “toda vez que a la fecha se encuentran algunas diligencias pendientes que deberían llegar próximamente”, explicó el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich.
De acuerdo a los antecedentes entregados por Libedinsky, los montos involucrados en el caso alcanzan los $105.554.697 millones. Con esto, se precisó la cifra, ya que anteriormente era de $103.664.697.
Investigación por fraude al fisco: Antecedentes contra el senador Calisto
Desde la Fiscalía explicaron que los hechos que se le imputan al senador ocurrieron entre 2018 y 2022, cuando el entonces diputado “se concertó con el imputado Roland Cárcamo Catalán y con la imputada Carla Graf Toledo, para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco“.
El dinero, que habría sido percibido por Carla Graff, fue destinado a “beneficio personal tanto de Roland Cárcamo Catalán como del entonces diputado Calisto, sumado a terceras personas vinculadas a un partido político, entre las que se encuentra el imputado Felipe Klein Vidal”.
En marzo, el Ministerio Público agrupó a la causa principal otras indagatorias, también por fraude al fisco, que tienen a 6 personas formalizadas.
Esto debido a que “los modus operandi o formas de comisión de los ilícitos presentan características similares en cuanto a su forma de ejecución, obteniendo -en esta ocasión- dineros provenientes de los fondos concursables del 8% FNDR del Gobierno Regional de Aysén. Se trata de cuatro proyectos investigados, con montos superiores a los $32 millones”.
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