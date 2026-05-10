Bancada PPD denuncia hostigamiento y amenazas contra diputado Jaime Araya tras anuncio de “tsunami” de indicaciones a megarreforma

La bancada de diputados PPD-Independientes denunció amenazas de muerte y hostigamiento en contra del diputado Jaime Araya.

La situación ocurre luego de que el parlamentario dijera que se presentará un “tsunami” de más de 2 mil indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional del gobierno.

“Como bancada de diputadas y diputados PPD e independientes, queremos expresar nuestro profundo rechazo y condena por la campaña de hostigamiento y amenazas, incluso de muerte, en contra de nuestro diputado independiente Jaime Araya, no solo por redes sociales, sino que también a través de mensajes a su teléfono personal”, señalaron en un comunicado.

Como @BancadaPPD_IND condenamos las amenazas y el hostigamiento contra el diputado @Dip_JaimeAraya. En democracia las diferencias políticas no pueden transformarse en odio ni violencia. Las amenazas, incluso de muerte, son inaceptables y deben ser rechazadas transversalmente. pic.twitter.com/rkmqO6PaPT — Diputad@s PPD-Independientes (@BancadaPPD_IND) May 10, 2026

Además, advirtieron que “en política no todo está permitido” y que, si bien en democracia hay diferencias y desacuerdos frente a ciertos temas, es distinto que “sectores de la derecha y extrema derecha se orquesten para atacarlo con un nivel de odiosidad que no veíamos hace tiempo”.

En ese sentido, advirtieron que se trata de “una expresión de violencia política inaceptable y que debe ser rechazada transversalmente”.

“Esta sobrerreacción solo se entiende por la desesperación que existe ante un mal proyecto, que ha sido ampliamente desacreditado por organismos técnicos y que sigue perdiendo apoyo ciudadano cada día”, sostuvieron desde la bancada.

Consultado por la situación, Araya respondió a The Clinic que “estas son las consecuencias de lo que dijo el Presidente (Kast), sus ministros, subsecretarios y sus parlamentarios”.

La declaración ocurre tras los dichos del mandatario el viernes: Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”.