“El Estado chileno tiene que hacer un gran esfuerzo por controlar la frontera norte”: El fiscal Ángel Valencia enfatiza urgencia de reforzar la seguridad fronteriza

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, abordó este domingo en Estado Nacional de TVN, los desafíos en materia de seguridad pública y enfatizó que el control de la frontera norte continúa siendo uno de los puntos más sensibles para el país.

Durante la entrevista, el persecutor sostuvo que las acciones desplegadas por el Gobierno en esa zona todavía no pueden ser evaluadas de manera definitiva. “Es muy prematuro, puede ser muy anecdótico, creo que es preferible esperar las mediciones más precisas”, señaló respecto de iniciativas como el reforzamiento de vigilancia y otras medidas implementadas en la macrozona fronteriza.

En esa línea, remarcó que el Ministerio Público considera estratégico avanzar en un mayor resguardo territorial. “El Estado chileno tiene que hacer un gran esfuerzo por controlar la frontera norte”, afirmó Valencia, agregando además que “lo que se haga ahí es valiosísimo”.

El jefe del Ministerio Público indicó que la preocupación por la seguridad fronteriza forma parte de los lineamientos que la Fiscalía ha planteado este año y valoró que el Ejecutivo mantenga una agenda enfocada en esa materia. “El Gobierno ha declarado que ese es su propósito. Ojalá que esos esfuerzos den fruto”, expresó.

Consultado por la relación institucional con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, Valencia reconoció que hasta ahora el trabajo conjunto ha sido limitado. “Hemos tenido menos posibilidades de trabajar (…) Entiendo que son sus agendas, pero ya va a llegar el momento, me imagino”, comentó.

El Fiscal Nacional explicó que el escenario responde, en parte, al corto tiempo transcurrido desde la instalación de la nueva administración y recalcó que el Ministerio Público mantiene una agenda propia debido a su carácter autónomo. “Nosotros realizamos trabajos distintos, y han ocurrido apenas dos meses”, indicó.

Pese a ello, destacó que sí ha sostenido encuentros con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, particularmente para coordinar materias vinculadas a la reforma penitenciaria y procesos de segregación en cárceles.

En otro ámbito, Valencia también manifestó reparos frente a la entrega semanal de cifras de homicidios por parte del Gobierno. Según explicó, la Fiscalía optó por reportes semestrales debido a criterios técnicos y estándares internacionales. “El equipo de la división de estudios nos dijo que con los recursos con los que contábamos estábamos en condiciones de poder entregar información confiable, certera y útil para la toma de decisiones una vez por semestre”, sostuvo.

El persecutor añadió que contar con antecedentes recientes resulta relevante para la labor investigativa, aunque aclaró que la decisión sobre cuándo hacer públicos esos datos corresponde al Ejecutivo. “La pregunta es, ¿cuándo usted la hace pública? Y bueno, ya es una decisión del Ejecutivo y no quisiera involucrarme en eso”, concluyó.