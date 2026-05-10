La Florida invertirá $1.000 millones para que vecinos diseñen y ejecuten proyectos de seguridad en sus propios barrios

La Municipalidad de La Florida lanzó la versión 2026 de su Subvención Municipal de Prevención Comunitaria y Situacional, un fondo concursable que por cuarto año consecutivo pone recursos directamente en manos de las organizaciones vecinales para que sean ellas quienes diseñen y ejecuten proyectos de seguridad en sus propios barrios.

Para este ciclo, el programa contempla una inversión total de $1.000 millones, con un tope de $5 millones por organización.

Podrán postular juntas de vecinos, comités de adelanto y comités de seguridad, quienes podrán destinar los recursos a una amplia gama de iniciativas, entre ellas:

Instalación de cámaras de seguridad

de Alarmas comunitarias

comunitarias Cierres de calles y pasajes mediante portones

de calles y pasajes mediante portones Luminarias solares peatonales

solares peatonales Vallas vehiculares

vehiculares Reductores de velocidad

El alcalde Daniel Reyes contextualizó la iniciativa dentro de un problema que va más allá de La Florida y señaló que la seguridad sigue siendo la principal preocupación de los vecinos y que el país enfrenta un déficit estructural de dotación policial de cerca de 12 mil carabineros, lo que afecta directamente el despliegue operativo en las comunidades.

Ante esa realidad, el municipio optó por reforzar su propia estrategia de prevención comunitaria con recursos propios.

“No podemos olvidarnos que la seguridad pública sigue siendo la preocupación número uno de los vecinos. Además, convivimos con un problema estructural y a nivel nacional que dice relación con la falta de dotación policial”, afirmó.

“Son los vecinos quienes conocen la realidad de su barrio, pero además son ellos quienes de alguna forma nos muestran el camino de hacia dónde tenemos que caminar. Basta que nos dejemos de preguntar qué hace el municipio, qué hace el gobierno de turno, y nos empecemos a preguntar qué estamos dispuestos nosotros a trabajar y a hacer para mejorar nuestros barrios y nuestras comunidades”, agregó.

Para postular, las organizaciones deben estar debidamente constituidas como juntas de vecinos, comités de adelanto o comités de seguridad, con sus directivas vigentes y cuentas bancarias habilitadas para recibir fondos públicos.

Una vez cumplidos esos requisitos, pueden descargar el formulario de postulación desde la página web del municipio y presentarlo de forma presencial en la Oficina de Partes o mediante correo electrónico.

Las postulaciones se abren este lunes 11 de mayo y se extenderán hasta el 15 de junio de 2026.