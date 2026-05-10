Irán advierte represalias a Francia y Reino Unido por presencia militar en torno al estrecho de Ormuz

(EFE) — El gobierno iraní lanzó este domingo una advertencia directa a Francia y Reino Unido luego de que ambos países anunciaran el despliegue de buques militares en sectores cercanos al estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión regional.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Garibabadi, afirmó que cualquier presencia naval extranjera que busque respaldar acciones estadounidenses en esa zona estratégica recibirá una respuesta inmediata por parte de Teherán.

“Se advierte que la presencia de buques franceses, británicos o de cualquier otro país para apoyar potencialmente las acciones ilegales y contrarias al derecho internacional de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz se enfrentará a una respuesta firme e inmediata”, señaló la autoridad iraní mediante una publicación en X.

Desde Irán sostienen que la seguridad del estrecho debe quedar exclusivamente bajo control iraní, descartando cualquier participación de potencias externas. “Tanto en tiempos de guerra como de paz, únicamente la República Islámica de Irán puede garantizar la seguridad en este estrecho y no permitirá que ningún país interfiera en estos asuntos”, agregó Garibabadi.

Las declaraciones se producen luego de que Francia y Reino Unido informaran el envío de naves militares hacia el mar Rojo y el golfo de Adén, en el marco de una futura misión de cooperación destinada a resguardar la libertad de navegación en las cercanías de Ormuz.

El representante iraní criticó duramente la presencia de fuerzas extranjeras en la región, asegurando que estas acciones contribuyen a una mayor escalada del conflicto. “La seguridad marítima no se garantiza mediante exhibiciones de poder militar, especialmente por actores que, mediante apoyo, participación o silencio frente a la agresión y el bloqueo, forman parte del problema”, indicó.

Además, acusó que la inestabilidad regional responde al “uso ilegal de la fuerza”, junto con amenazas y bloqueos navales vinculados a las operaciones estadounidenses y al cerco impuesto contra puertos y embarcaciones iraníes desde el pasado 13 de abril.

En paralelo, el diplomático insistió en que el estrecho de Ormuz no debe quedar bajo influencia de potencias extranjeras y defendió el derecho de Irán a ejercer soberanía sobre esa vía marítima estratégica.

La situación en la zona se mantiene bajo alta tensión. El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial y que permanece bloqueado por Irán desde el inicio del conflicto bélico, ha sido escenario de nuevos episodios tras la tregua entre Teherán y Washington.

Durante esta jornada, la agencia británica UKMTO reportó un incidente marítimo a unas 23 millas náuticas al noreste de Doha, luego de que el capitán de una embarcación denunciara haber sido impactado por un “proyectil desconocido”. Posteriormente, medios iraníes aseguraron que el carguero involucrado navegaba bajo bandera estadounidense, aunque no entregaron mayores antecedentes.