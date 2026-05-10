Pakistán confirma que ya tiene la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE.UU.

(EFE) – El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo que su país ya ha recibido la respuesta del Gobierno de Irán a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.

Durante un discurso en el Monumento de Pakistán en Islamabad, Sharif reveló que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, aunque evitó entrar en detalles sobre el contenido del mismo por razones de seguridad diplomática.

“El mariscal de campo me decía hace un momento que la respuesta de Irán ha sido recibida. No puedo dar más detalles”, afirmó el mandatario ante la cúpula militar y política del país.

El primer ministro destacó el papel histórico de Islamabad al lograr que Teherán y Washington vuelvan a una mesa de negociación tras más de una década.

“Para establecer la paz en el país hermano islámico de Irán, Pakistán está realizando esfuerzos sinceros. En este sentido, no solo convencimos a las partes para un alto el fuego, sino que desempeñamos un papel clave”, subrayó.

Sharif felicitó públicamente al vice primer ministro y canciller, Ishaq Dar, y al mariscal Munir por su dedicación en este proceso de mediación, que busca evitar que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, reactive el Proyecto Libertad Plus, la operación militar para romper por la fuerza el cerco naval iraní.

La confirmación de que la respuesta de Irán ya está en manos de Pakistán se produce tras el ataque con un dron contra un buque comercial en aguas de Catar este mismo domingo.

Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.