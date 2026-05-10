“Este es un muy mal proyecto. La oposición tiene que hacer su pega”: Constanza Martínez cuestiona Plan de Reconstrucción

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que la oposición no respaldará la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional mientras no exista una separación entre las medidas incluidas en la propuesta del Ejecutivo.

Durante una entrevista en el programa Mesa Central de T13, aseguró que el proyecto “es extremadamente malo” y sostuvo que el conglomerado oficialista solo estaría disponible para apoyar iniciativas vinculadas directamente a la reconstrucción.

“Este es un muy mal proyecto. La oposición tiene que hacer su pega”, declaró Martínez, quien además indicó que existe disposición a dialogar y presentar mejoras, aunque insistió en que el texto actual no genera consenso.

También criticó los efectos económicos de las primeras semanas de gestión del gobierno de José Antonio Kast. Según señaló, el aumento en el costo de la vida ha afectado a las familias y cuestionó que no se hayan aplicado medidas compensatorias tras la decisión de no utilizar el MEPCO.

En esa línea, sostuvo que el Consejo Fiscal Autónomo concluyó que el proyecto no permitirá incrementar los niveles de empleo, argumento que utilizó para reforzar su rechazo a la iniciativa.

Consultada sobre la eliminación de las contribuciones, Martínez advirtió que los recursos provenientes de ese cobro son relevantes para el financiamiento del fondo común municipal. “El fondo común municipal se alimenta en gran parte de las contribuciones”, señaló.

Pese a las críticas, la timonel del Frente Amplio aseguró que existe apertura para avanzar en acuerdos si el Ejecutivo divide la propuesta. “El Frente Amplio está dispuesto a votar a favor de la reconstrucción”, afirmó, condicionando ese apoyo a que las medidas sean discutidas por separado del proyecto original.