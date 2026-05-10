Diputado Javier Olivares (PDG) es agredido en celebración de club deportivo amateur en Olmué

El diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares fue agredido físicamente este sábado mientras participaba de una celebración en el Club Deportivo Montevideo de Olmué, en la región de Valparaíso.

El teniente de Carabineros, Víctor Conejeros, afirmó que personal policial recibió un llamado al 133 del propio parlamentario reportando que había sido víctima de una agresión.

El diputado relató que mientras compartía en el lugar fue atacado con golpes de puño y patadas por un grupo de sujetos. Tras cometer la agresión, los responsables huyeron del club en dirección desconocida.

El parlamentario y un asesor concurrieron posteriormente a un centro asistencial a constatar lesiones.

Hasta el momento no reportan personas detenidas y las diligencias policiales para identificar y ubicar a los agresores siguen en curso.

La presencia del diputado en Olmué no resulta ajena a su territorio, ya que Olivares representa el Distrito Nº6 de la región de Valparaíso, que incluye precisamente la comuna de Olmué.

La agresión se suma a una semana agitada para el parlamentario, quien días antes protagonizó una polémica en el Congreso al llegar a la sede legislativa vistiendo una capa de estilo militar prusiano que generó un tenso cruce con la diputada Lorena Pizarro del Partido Comunista.