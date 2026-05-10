Donald Trump califica la última propuesta de Irán como “totalmente inaceptable”

(CNN en Español) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la propuesta de paz más reciente de Irán como “totalmente inaceptable”, mientras ambos países luchan por llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra que ya dura meses.
“Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes’ de Irán. ¡No me gusta nada! ¡Es totalmente inaceptable!”, escribió en una publicación en Truth Social este domingo.
Irán anunció que envió su última propuesta a través de mediadores paquistaníes el domingo por la mañana. Trump ha adoptado una postura inflexible respecto al programa nuclear iraní, al que Teherán se ha opuesto.
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