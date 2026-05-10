Tras hallazgo de parches de fentanilo en feria libre: Advierten riesgo de sobredosis fatal

La detección de parches de fentanilo a la venta en una feria libre de la comuna de Independencia encendió las alertas sanitarias en el país.

El hallazgo puso en el centro del debate los riesgos que implica la circulación de este potente opioide fuera de los canales regulados, un medicamento de uso mayoritariamente hospitalario que solo puede adquirirse en farmacia mediante receta cheque.

El profesor Mario Rivera Meza, académico del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, explicó que el fentanilo es un potente analgésico opioide indicado principalmente para el tratamiento del dolor postquirúrgico y de origen neoplásico.

Su uso está restringido precisamente por la alta potencia que lo caracteriza y los graves riesgos que conlleva su empleo inadecuado.

“No es un fármaco de libre acceso, precisamente por su alta potencia y los riesgos asociados a su uso inadecuado”, señaló.

Entre los principales peligros de consumirlo sin supervisión médica se encuentran la depresión respiratoria, que puede derivar en consecuencias fatales, y el riesgo de desarrollar dependencia en un período breve.

Rivera destacó que la manipulación de estos parches por parte de niñas y niños es especialmente riesgosa, ya que su mal manejo puede conducir con facilidad a una intoxicación muy grave.

Sobre los parches específicamente, el académico precisó que están diseñados para liberar el medicamento de manera controlada en pacientes con dolor severo, como quienes han pasado por cirugías complejas o padecen enfermedades oncológicas.