Defensor de la Niñez alerta por cruda realidad de violencia sexual en Chile: “Son cerca de 14 denuncias y casos de violación diarias”

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, entregó un diagnóstico alarmante sobre la situación de los menores de edad en el país, revelando cifras que calificó como un desafío que el Estado aún no logra superar. Durante su participación en el programa Influyentes de CNN Chile, la autoridad detalló que, pese a los avances en materias como la baja en el embarazo adolescente y la recuperación de la asistencia escolar, la violencia contra la niñez sigue presentando números “sombríos”.

Quesille puso el foco en la gravedad de los delitos sexuales, señalando que “cerca del 80% de las denuncias que recibe el Ministerio Público por delitos sexuales son, precisamente, delitos cometidos contra menores de edad”. El defensor fue más allá al desglosar el impacto de estos crímenes durante el último año: “Solamente el año 2025 se recibieron cerca de 29.000 denuncias por violación. Estamos hablando de cerca de 14 denuncias y casos de violación diarias durante el año 2025”. A esto se suma que, según sus cálculos, se registran “cerca de 80 casos de abuso sexual al día contra niños y adolescentes”.

Respecto a las causas de esta crisis, el personero apuntó a una base cultural preocupante, indicando que “gran parte de la sociedad no conoce las dinámicas de la violencia sexual y por lo tanto valida ciertas conductas”. En ese sentido, alertó sobre el incremento del 73% en las tasas de explotación sexual en los últimos años, mencionando que en zonas rurales existen relaciones de adultos con menores que son “aceptadas culturalmente”, como las uniones tempranas o padrinazgos. “La explotación sexual es una forma de esclavitud moderna y eso no nos debe dejar impávidos”, sentenció.

Sobre la violencia en los establecimientos educacionales, Quesille manifestó sus reparos al proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, argumentando que centrar la prevención solo en la seguridad ciudadana no garantiza resultados. Recordó que la experiencia con la Ley Aula Segura no fue efectiva, dejando a “más de 500 niños perdidos” que nunca volvieron al sistema escolar tras ser expulsados. Para el defensor, la solución no pasa solo por detectores de metales, sino por un cambio profundo: “El principal espacio donde se produce violencia contra niños y niñas es la familia (…) y el segundo espacio son las escuelas”.