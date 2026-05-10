“Fue atacado cobardemente”: Franco Parisi condena agresión contra diputado Javier Olivares en Olmué

El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, abordó este domingo la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares durante una actividad desarrollada en la comuna de Olmué.

El hecho ocurrió mientras el parlamentario participaba de una celebración en la sede del Club Deportivo Amateur Montevideo, instancia en la que, por razones que aún son investigadas, fue atacado por dos individuos. Tras el episodio, tanto Olivares como uno de sus asesores realizaron las denuncias correspondientes.

A través de un video, Parisi manifestó su rechazo a lo ocurrido y sostuvo que “la violencia no se puede permitir en ningún evento”. En esa línea, agregó: “Uno puede tener mil y una diferencias con una persona y con Javier, por qué no. Pero la violencia no se puede permitir”.

El exabanderado presidencial afirmó además que el diputado “fue atacado cobardemente” y detalló que recibió golpes en el rostro, al igual que uno de sus colaboradores.

Durante su declaración, el economista también vinculó el caso con las amenazas de muerte denunciadas recientemente por el diputado Jaime Araya. Sobre ello, señaló que, pese a las diferencias políticas, “no podemos tolerar ni las amenazas ni la violencia”.

Parisi cerró su mensaje indicando que, más allá de las controversias que puedan existir en torno a Olivares, se trata de “un chileno más que tiene una responsabilidad que cumplir”, insistiendo en que este tipo de hechos deben ser erradicados del país.