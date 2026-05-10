“Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre ese territorio es Venezuela”: Delcy Rodríguez viaja a La Haya en medio de audiencias por controversia territorial con Guyana

(EFE) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a Países Bajos para participar en las jornadas que se desarrollan en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), instancia que analiza la controversia territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol, Rodríguez fue recibida por integrantes de la delegación venezolana, entre ellos el canciller Yván Gil, quien también forma parte de la representación de Caracas en el proceso judicial que se desarrolla en La Haya.

La disputa está centrada en la validez del Laudo Arbitral de 1899, resolución que fijó la frontera entre Venezuela y la entonces Guayana Británica. Caracas sostiene desde 1962 que ese fallo carece de legitimidad debido a supuestas irregularidades en el procedimiento.

A través de Telegram, Rodríguez afirmó que el viaje busca respaldar la posición venezolana en torno al territorio en disputa. “No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio”, escribió.

Las audiencias públicas ante la CIJ se extenderán hasta el 11 de mayo y abordan el diferendo sobre el Esequibo, una zona de aproximadamente 160 mil kilómetros cuadrados, rica en recursos naturales y administrada por Guyana desde hace más de cien años.

En registros difundidos por autoridades venezolanas en redes sociales, la mandataria reiteró la postura histórica de Caracas respecto a la soberanía del área. “Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre ese territorio es Venezuela”, señaló.

Rodríguez además sostuvo que Venezuela ha defendido “las banderas de la legalidad y la defensa del derecho internacional”, mientras insistió en los argumentos históricos que, según el gobierno, respaldan la reclamación venezolana sobre el Esequibo.

El viernes, antes del inicio de estas jornadas, el canciller Yván Gil cuestionó la postura presentada por Guyana ante la CIJ y calificó sus argumentos como “negacionistas” y “repetitivos”. Asimismo, afirmó que el conflicto debe resolverse mediante negociaciones directas entre ambos países.

El jefe de la diplomacia venezolana también reiteró que el Acuerdo de Ginebra de 1966 constituye, a juicio de Caracas, el único mecanismo válido para alcanzar una solución “mutuamente aceptable” entre las partes.

Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, integra además la lista de 69 funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea, organismo que les atribuye acciones contra la democracia, violaciones a los derechos humanos y represión política.