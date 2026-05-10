Cadem: La aprobación del Presidente Kast sube a 42% tras varias semanas de retroceso

La aprobación del presidente José Antonio Kast volvió a registrar un alza. Así lo reveló la última encuesta Plaza Pública de Cadem, que además abordó las razones detrás del respaldo y rechazo al Mandatario, junto con la evaluación de distintas figuras políticas y la percepción ciudadana sobre el país.

Entre las principales razones para aprobar la gestión de Kast, un 51% destacó que “ha tomado decisiones de manera valiente, aunque sean impopulares”, mientras que un 46% valoró que impulse una idea de gobierno enfocada en crecimiento, seguridad e inmigración.

En contraste, las principales razones para desaprobarlo apuntan a la reforma tributaria y a la disminución del impuesto a las empresas, mencionadas por un 53% de los encuestados. Además, un 35% cuestionó el recorte del gasto fiscal impulsado por el Ejecutivo.

La encuesta también midió la evaluación de distintas figuras políticas. El alcalde Tomás Vodanovic lideró el ranking con un 60% de imagen positiva, pese a caer cinco puntos. Más atrás aparecen Sebastián Sichel con 56% (+5pts), Mario Desbordes con 54% (+3pts) y la expresidenta Michelle Bachelet con 52% (-7pts).

También figuran entre los mejor evaluados Jaime Bellolio con 51% y Paulina Núñez con el mismo porcentaje, aunque con una baja de dos puntos. En tanto, el expresidente Gabriel Boric alcanzó un 44% de imagen positiva.

Por el contrario, las figuras peor evaluadas fueron Daniella Cicardini con 30% (-3pts), Constanza Martínez con 28% y Lautaro Carmona con 17% (-1pto).

Respecto a la percepción del país, un 42% consideró que Chile va por “buen camino”, seis puntos más que en la medición anterior, mientras que un 53% sostuvo que va por “mal camino”. Además, un 45% manifestó expectativas positivas sobre el futuro del país y un 20% cree que la economía está progresando.

Sin embargo, las expectativas sobre empleo continúan bajas, alcanzando un 15%, mientras que las expectativas de consumo llegaron al 21%, el peor nivel registrado desde mayo de 2024.