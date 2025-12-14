Michelle Bachelet y el futuro de su campaña a la ONU tras la elección presidencial: “No seré temerosa de las presiones de nadie”

La otrora presidenta recalcó que "será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior, incluido el tema de una candidatura mía".

La expresidenta Michelle Bachelet se refirió a su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) según el resultado de estas elecciones.

La otrora mandataria emitió sus dichos frente a la prensa tras votar en el Complejo Educacional La Reina en el marco de la segunda vuelta presidencial 2025.

Bachelet fue consultada sobre si su campaña a la ONU podría verse afectada en caso de cambiar el signo político del gobierno: “A mí no me corresponde decidir cuál va a ser la política exterior de un presidente o presidenta electa“, partió señalando.

“Yo no me vendo. Yo tengo mis principios, nadie duda por quién yo podría votar y creo que hay gente que pensaba que no iba a hacer nada para cuidar mi votación. Si llego a la ONU, va a ser por lo mismo, alineada a los principios de la carta a Naciones Unidas y además no siendo temerosa de las presiones de nadie”, agregó.

En esta línea, dijo ser “consecuente consigo misma”, recalcando que “una candidatura a Secretaría General de la ONU es una candidatura de Estado, no es una candidatura de un color político u otro, y por lo tanto, más allá de lo que decida un futuro gobierno, creo que lo que la gente puede confiar es en una persona que hace lo que cree que debe hacer”.

“Yo no conozco, si es que gana José Antonio Kast, cómo organizará su gobierno. Y como digo, será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior, incluido el tema de una candidatura mía”, cerró al respecto quien fuera presidenta entre 2006-2010 y 2014-2018.