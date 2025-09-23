Gabriel Boric confirma que postularán a Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU

La exmandataria es parte de la delegación de Chile que participa de la 80° Asamblea General de la ONU. En los discursos de apertura, estuvo sentada junto al presidente Gabriel Boric y el presidente del Senado, Manuel José Ossandón.

El presidente Gabriel Boric anunció ante la ONU que Chile postulará a la expresidenta, Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General las Naciones Unidas.

“Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura. Y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir y hacer”, indicó Boric.

A juicio del Mandatario chileno, con el liderazgo de Bachelet, “la ONU podrá recuperar credibilidad, eficacia y propósito respecto de los desafíos de nuestro tiempo”.

Bachelet ya le habría confirmado a sus cercanos la intención de postular oficialmente a la ONU.

Boric, ante la ONU también planteó tener la certeza de que Bachelet “puede contribuir de manera decisiva a hacer de la ONU una vez más un espacio de encuentro, soluciones y de esperanza activa para el mundo entero”.

De todos modos, el llamado a las candidaturas será en diciembre y estará a cargo de António Guterres. Tras ello, entre enero y febrero, se debe presentar formalmente la candidatura, la cual debe contar con el patrocinio del Estado de Chile.