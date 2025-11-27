País Elecciones 2025

Jara concretó reunión con Bachelet y recibe su apoyo de cara al balotaje

Por CNN Chile

27.11.2025 / 19:10

La candidata del oficialismo y la DC compartió un desayuno con la expresidenta, recibiendo su respaldo. "Es una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias", dijo Bachelet tras el encuentro.

Este jueves finalmente se concretó una reunión esperada por el comando de Jeannette Jara: un desayuno con la expresidenta Michellet Bachelet.

“A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ella”, señala la exmandataria en un comunicado de prensa. “Una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”.

Jeannette Jara se reúne con la expresidenta Michelle Bachelet. VALENTINA PALAVECINO.

Noticia en desarrollo…

