Jara concretó reunión con Bachelet y recibe su apoyo de cara al balotaje
Por CNN Chile
27.11.2025 / 19:10
La candidata del oficialismo y la DC compartió un desayuno con la expresidenta, recibiendo su respaldo. "Es una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias", dijo Bachelet tras el encuentro.
Este jueves finalmente se concretó una reunión esperada por el comando de Jeannette Jara: un desayuno con la expresidenta Michellet Bachelet.
“A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ella”, señala la exmandataria en un comunicado de prensa. “Una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”.
Jeannette Jara se reúne con la expresidenta Michelle Bachelet. VALENTINA PALAVECINO.
Noticia en desarrollo…