Jara concretó reunión con Bachelet y recibe su apoyo de cara al balotaje

La candidata del oficialismo y la DC compartió un desayuno con la expresidenta, recibiendo su respaldo. "Es una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias", dijo Bachelet tras el encuentro.

Este jueves finalmente se concretó una reunión esperada por el comando de Jeannette Jara: un desayuno con la expresidenta Michellet Bachelet.

“A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ella”, señala la exmandataria en un comunicado de prensa. “Una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”.

Noticia en desarrollo…