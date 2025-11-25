Kast se reúne con exPresidente Eduardo Frei de cara a la segunda vuelta: “Fue un encuentro muy cordial”

La cita se produjo en el domicilio del exmandatario en Las Condes. Este último, aseguró que "nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad".

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se reunió en las últimas horas con el exPresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre.

Según la información revelada por La Segunda, la reunión se produjo este pasado lunes en en el domicilio de Frei en Las Condes.

Sobre este punto, Kast aseguró que “ayer fui recibido en su casa por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para conversar sobre los desafíos que enfrenta Chile. Fue un encuentro muy cordial, donde tuve la oportunidad de contarle mi visión sobre las cosas que son más urgentes hoy día para nuestro país y de escuchar, desde su experiencia, su mirada sobre las necesidades y temas concretos que Chile necesita abordar para retomar el crecimiento y mejorar la vida de todos los chilenos”.

Este martes, Frei dio a conocer un comunicado en el que se refirió a la reunión. En este, señaló que “tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”.

“He dedicado gran parte de mi vida a trabajar por Chile, por su progreso y su desarrollo con el objetivo que todos tengan mejores oportunidades y una vida digna y próspera junto a sus familias. Un desafío en el que avanzamos de manera sostenida durante casi 30 años”, aseguró.

Del mismo modo, apuntó a que “pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores, con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos”.

“Nuestro país debe retomar rápidamente el crecimiento, generar buenos empleos y erradicar las organizaciones delictuales que se han tomado nuestros barrios y amenazan el futuro de nuestros niños”, subrayó.

Finalmente, indicó que “ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen”.