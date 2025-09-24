Kast dice que Boric se dio un “gustito” al nominar a Bachelet a la ONU: “Se manda solo en relaciones internacionales”

"Creo que, una vez más, se equivocó”, afirmó el abanderado presidencial del Partido Republicano.

El candidato presidencial José Antonio Kast advirtió que el presidente Gabriel Boric se dio un “gustito” tras anunciar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

En medio de su participación en el Ciclo de Seminarios Presidenciales 2025 en la UC: “Propuestas para Chile 2026-2030” organizado por Clapes UC, el abanderado del Partido Republicano fue consultado sobre si apoyaría una candidatura de Bachelet en un eventual gobierno suyo, a lo que respondió: “Primero tengo que ganar (…) hoy día, al menos, estoy dentro de los favoritos (en las encuestas). Yo lo que no haría es darme gustitos como el presidente Boric”.

En esa línea, criticó que Boric tomó la decisión solo y que podría haber invitado a los ocho candidatos presidenciales a conversar la propuesta.

“Habría sido bueno que el presidente de la República, viendo que hay ocho candidatos, nos hubiese invitado a un cafecito (…) No, él se manda solo en relaciones internacionales”.

Kast insistió en que hablará sobre el tema “después del 11 de marzo” y afirmó que “fue una opinión y una sugerencia que ha hecho el presidente de la República en su calidad de presidente de la República, lamentablemente no la sociabilizó y creo que, una vez más, se equivocó”.

Cuando se le preguntó si se reuniría con la expresidenta Bachelet, dijo que está dispuesto a reunirse con quien lo invite. En relación con su opinión personal de ella, aseveró: “No la conozco. Como presidenta, un desastre”.