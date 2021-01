El senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza desechó ir como candidato presidencial tras el anuncio de Paula Narváez. En conversación con CNN Chile, afirmó que “hay una buena candidata y tengo la garantía de que el PS va a estar bien representado en la primaria de julio”.

Para el senador socialista, la candidatura de Narváez fue lanzada en un buen momento. “Hay una campaña que empieza dentro de pocos días y tenemos dos meses destinados a las municipales. Es un buen momento para recorrer el país, apoyar a los candidatos y darse a conocer, un buen periodo para lanzar la candidatura”, señaló Insulza.

“La mirada de la gente está centrada en la política”, dijo el senador. Además, agregó que “hoy día se sabe mucho más sobre quién es Paula Narváez que hace dos semanas atrás”.

Por otro lado, respecto a unas posibles primarias junto a toda la oposición, Insulza lo ve complejo, pero no lo descarta. “Requeriría un esfuerzo bastante mayor”, especificó.

“A mí no me gusta la palabra centro izquierda, prefiero hablar de izquierda democrática que es fuerte, sólida, que va a tener primarias claras y va a elegir un candidato. Y hay otra izquierda que es la más tradicional, el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) y no veo al PC muy de acuerdo con forjar acuerdos para la presidencial”, sostuvo.

En esta línea, el senador reflexionó que “desde que la Concertación perdió su hegemonía es una dificultad ponerse de acuerdo”.

Asimismo, analizó la alianza de Chile Vamos con el Partido Republicano para la Convención Constitucional.

“No es una alianza muy santa y va a ser negativa para ellos. No deberían dar ese paso, por lo menos yo no daría el paso con nadie que esté en contra de la democracia”, instó el senador.