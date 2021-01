La carrera presidencial ya está tomando fuerza. En Chile Vamos, por ejemplo, ya se han anunciado las precandidaturas de Sichel, Desbordes, Lavín y Chahuán. Pero dentro de la oposición, específicamente en el Frente Amplio, la situación se tornó compleja una vez que Beatriz Sánchez decidiera no continuar en la carrera hacia La Moneda.

Ante este escenario, La Tercera presentó una noticia en la que se estableció a Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, como una eventual carta del conglomerado de cara a las elecciones primarias. Una situación que en ese momento no había sido confirmada por la propia implicada, según indica el texto.

Sin embargo, horas después de su publicación, Muñoz emitió un comunicado en el que descartó dicha opción.

“En relación con esta nota de La Tercera, me permito informar que, desde el 1 de junio de 2018, desempeño orgullosamente el cargo de Defensora de la Niñez de Chile, el que me compromete completamente y que pretendo seguir ejerciendo para lograr que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile tengan las condiciones de vida que merecen, permitiéndoles desarrollarse integralmente, razón por la que no he tenido, ni tengo, intención alguna de participar de ningún tipo de elección popular“, declaró.

En el texto se plantea que diferentes fuentes del Frente Amplio indicaron enfrentar un escenario difícil ante las elecciones presidenciales. Esto luego que su ex abanderada, Beatriz Sánchez, declinara continuar su camino hacia La Moneda para presentar su candidatura a la Convención Constitucional.

Por ello, según el medio, dirigentes del FA se habrían contactado con Patricia Muñoz para que fuera quien los represente en dicho proceso. Una situación que ya fue aclarada por la propia implicada, quien reiteró su compromiso con el actual cargo que desempeña como Defensora de la Niñez.

Muñoz habría surgido como opción debido a su “perfil” similar al de Sánchez, además de su liderazgo independiente que podría unir al Frente Amplio. A esto se suma su figuración pública, la buena evaluación que tiene dentro de la ciudadanía y su cercanía al sector.

Pero a su vez, en la nota también se plantea que el líder de Unir, Marcelo Díaz, es el único presidenciable proclamado dentro del FA. Una opción que ha generado resistencia al interior del conglomerado.

En la continua búsqueda por lograr unas primarias, tanto Comunes como Convergencia Social habrían recurrido al presidente de Fuerza Común, Fernando Atria, para que sea candidato presidencial. Una opción que fue también desechada luego que se presentara a la CC.

Y en medio de esta carrera contra el tiempo, incluso habría ya un ánimo de “resignación” ante esta “desventaja” en comparación de los otros partidos de centro izquierda, tal como el caso del PS que ya tiene a Paula Narváez como una carta segura hacia las elecciones.

Por ello, desde Convergencia Social se ha planteado el nombre del diputado Gabriel Boric, mientras que desde RD apuntan a que “la opción orgánica más evidente” sería el senador del partido por Valparaíso, Juan Ignacio Latorre.