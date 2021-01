Su inscripción generó una cadena de reacciones al interior de Chile Vamos, pero según indicó, fue el 17 de enero cuando informó al Partido Republicano su decisión de ir como candidata a la Convención Constitucional. Sin embargo, el caos dentro de la oposición se generó tras la confirmación, a último minuto, de su candidatura por un cupo de RN.

El propio timonel de RN, Rafael Prohens, debió salir al paso de las críticas por este hecho que mantuvo entre la espada y la pared a gran parte del oficialismo durante la noche del lunes. Ya que según explicó, la candidatura de la columnista se habría dado bajo la amenaza de que si no se inscribía, el Partido Republicano se bajaría del pacto y de esa manera se caería todo el acuerdo logrado dentro de la coalición.

Luego de confirmarse lo anterior, Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP, decidió dar un paso atrás y retirarse de la carrera hacia la CC. Todo esto en muestra de rechazo por incluir a Marinovic como su compañera de lista y en competencia por el mismo distrito 10.

En medio de todo el revuelo, Teresa Marinovic decidió defender su carrera dentro del proceso constituyente. En conversación con El Mercurio, planteó que “la reacción (de Chile Vamos) era previsible, pero la dimensión que tuvo me sorprendió”.

La licenciada en Filosofía calificó, además, como “torpe y poco inteligente” la actitud del oficialismo debido a su candidatura, ya que según estima “eso ayuda a instalar un eslogan que es funcional a la izquierda y contribuye a una caricatura que no se condice con la realidad y que desdibuja la realidad política del sector”.

Al mismo tiempo, la columnista reconoció que su nombre no estaba dentro de los 13 candidatos presentados por el Partido Republicano en un comienzo, declarando que “no fui parte de esa negociación, pero entiendo que es una tradición hacer cambios a última hora. ¿Por qué esta vez resulta tan extraño, si todos los años pasa lo mismo?”.

“Por favor, no hagan el ridículo, como si hubieran sido violados bajo los efectos de narcóticos. Y, en todo caso, si es tan terrible que esté yo, que se concentren en ganarme, en lugar de mostrar fragilidad o indignación moral“, agregó Marinovic asegurando que su candidatura fue visada por los presidentes de partido el pasado lunes.

Finalmente, y respecto de quienes la califican como una persona de extremaderecha, aseguró que “ese es un adjetivo que usan acomplejados, cobardes y mentirosos, para ahorrarse el trabajo de discutir”.

“La idea es más o menos esta: ‘Yo soy bueno y no discuto contigo porque eres mala’. Así te excluyen, sin que quede en evidencia que la razón de esa exclusión tiene que ver con el miedo. Por momentos tengo la impresión también de que las directivas de algunos partidos están bastante desconectadas de sus bases, porque gran parte del apoyo que he recibido en estos días proviene de militantes de esos partidos que he han criticado“, sentenció.