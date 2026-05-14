Presentan resultados de estudio de movilidad en Rapa Nui: “Fuerte dependencia” al uso del auto y promedio de 3,1 viajes al día

Esta semana el Ministerio de Transportes presentó los resultados de la Encuesta Origen Destino de viajes en Rapa Nui.
En el primer estudio de movilidad de este tipo que se aplica en la isla, se dio a conocer que “el 87% de los encuestados viaja y el promedio es de 3,1 viajes por persona”.
Asimismo, se observó una “fuerte dependencia” del auto, con el 57% de los viajes. Le siguen la motocicleta (20%) y la caminata (14%).
La encuesta se realizó a 270 hogares y se entrevistó a 696 personas. También se hicieron mediciones de flujo vehicular continuas en dos puntos, que “se repitieron en temporada normal (agosto 2025) y estival (enero 2026) y durante la celebración de Tapatí, permitiendo capturar las diferencias entre distintos momentos del año”.
Estudio de movilidad en Rapa Nui: ¿Cómo se transportan en la isla?
Entre los viajes con menor recorrido, con una distancia máxima promedio de 2,1 kilómetros, se aplica más caminata. En tramos más largos —distancia promedio máxima de 8,4 km— hay un incremento del uso del vehículo y otros motorizados.
El sondeo también reveló los tiempos promedio de viaje:
- 12,1 minutos en auto
- 12,7 minutos en taxi o radiotaxi
- 13,7 minutos en moto
- 15,4 minutos en caminata
- 15,8 minutos en bicicleta
- 28 minutos en bus institucional o particular
- 30 minutos en bus de turismo
- 18,8 minutos en otros medios de transporte
Según informó el ministerio, hay un promedio de 1 vehículo operativo por hogar y 0,5 motos.
El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, detalló que en el estudio se utilizaron metodologías adaptadas a la realidad de la isla, “como encuestadores con manejo de la lengua local, mediciones en temporadas de aumento de turistas, particularmente las semanas del Tapatí, así como instancias de trabajo en terreno, con tal de asegurar la participación de la comunidad, servicios públicos e instituciones”.
“Estos datos nos permitirán proponer y desarrollar proyectos para mejorar y facilitar el desplazamiento cotidiano de los habitantes de la isla, con un foco en la sostenibilidad”, agregó.
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