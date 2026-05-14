Luis Eduardo Escobar cuestiona trámite de Ley de Reconstrucción: “No ha habido una conversación seria sobre el fondo”

El economista y director de Fundación Chile 21, Luis Eduardo Escobar, cuestionó la forma en que se ha tramitado la Ley de Reconstrucción Nacional y afirmó que no ha existido una discusión de fondo sobre los principales contenidos económicos del proyecto.

En entrevista con CNN Chile Radio, Escobar abordó el trabajo realizado por un grupo de economistas vinculados a partidos de oposición, quienes han elaborado propuestas alternativas al texto presentado por el Gobierno.

“Somos un grupo de más o menos 15 economistas que estamos, desde luego, en la oposición”, explicó. Según detalló, el equipo ha puesto sus propuestas a disposición de los partidos políticos a través de centros de pensamiento del mundo progresista.

¿Qué dijo Luis Eduardo Escobar sobre la Ley de Reconstrucción?

El economista criticó que el Ejecutivo haya tramitado el proyecto con suma urgencia, ya que, a su juicio, eso ha impedido una revisión más profunda de sus efectos.

“Creo que el avance, en la medida en que el Gobierno le puso suma urgencia, impide que haya una discusión de fondo”, señaló.

Escobar sostuvo que, si bien distintos economistas fueron invitados a exponer en la Cámara de Diputadas y Diputados, ese espacio no derivó en un debate real sobre el contenido de la iniciativa.

“Varios de nosotros del grupo en que yo participo fuimos invitados a la Cámara de Diputados a dar nuestras opiniones. Fueron también Mario Marcel, Andrea Repetto, en fin, seis, siete, ocho economistas a dar nuestra opinión”, dijo.

Sin embargo, advirtió que eso no equivale a una deliberación seria entre quienes finalmente deben resolver el futuro del proyecto.

“¿De ahí a que haya una conversación seria sobre el fondo de los temas? Yo te diría que no. Porque después, cuando a los parlamentarios les habría tocado discutir, en realidad no hay discusión”, afirmó.

El director de Fundación Chile 21 agregó que siempre existe espacio para construir acuerdos, pero sostuvo que eso requiere una disposición distinta a la que ha visto hasta ahora.

“Construir acuerdos requiere diálogo, requiere sentarse a conversar, requiere entender cuáles son las preocupaciones del otro. Y eso no ha ocurrido”, planteó.

Críticas al supuesto de mayor crecimiento

Uno de los principales reparos de Escobar apunta al diagnóstico económico que sustenta el proyecto del Gobierno, especialmente la idea de que una rebaja de impuestos a las empresas podría compensarse con mayor crecimiento.

“El primero yo creo que es fundamental y que está en el corazón de lo que ha planteado el Gobierno. Tiene que ver con esta idea de que uno puede rebajar los impuestos y que el crecimiento compensa por la pérdida de ingresos. Eso no ocurre”, sostuvo.

El economista advirtió que la menor recaudación propuesta por el proyecto se sumaría a un déficit fiscal ya existente. Según explicó, Chile cerró el año pasado con un déficit efectivo cercano a tres puntos del PIB, al que se agregaría una presión adicional si avanza la rebaja tributaria.

“Estamos hablando de un déficit de 3,5%, cuando todos los analistas y la gente que sigue la economía chilena, los organismos internacionales y las agencias de rating estaban en la expectativa de que quienquiera que fuera el próximo Gobierno iba a hacer algo serio y sistemático para reducir el déficit fiscal”, afirmó.

En esa línea, también apuntó a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, organismo que ha planteado reparos sobre la sostenibilidad de los ingresos y gastos contemplados en la iniciativa.

“Lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es: mire, los recortes de gastos hay que verlos año a año y eso es difícil. Lo que usted está haciendo es recortar los ingresos ahora”, señaló.

Escobar agregó que, si los recortes de gasto no se concretan en el tiempo, el país podría enfrentar una mayor presión sobre la deuda pública.

“Si no puede recortar los gastos, va a crecer el endeudamiento”, advirtió.

La contrapropuesta de economistas opositores

El economista sostuvo que el grupo con el que ha trabajado no descarta conversar sobre una eventual reducción del impuesto de primera categoría, aunque marcó diferencias con la fórmula del Gobierno.

“Nosotros, aunque no lo habríamos propuesto, creemos que hay un espacio para conversar sobre la reducción del impuesto de primera categoría”, dijo.

Sin embargo, fue enfático en rechazar la reintegración del sistema tributario. Según explicó, en los países de la OCDE con tasas corporativas más bajas, el impuesto pagado por las empresas no opera necesariamente como crédito para las personas naturales.

“Creemos que la integración no es un buen sistema”, afirmó.

A juicio de Escobar, un sistema integrado abre mayores dificultades de fiscalización y espacios para evasión o elusión. Por eso, planteó que cualquier baja de impuestos debería discutirse con gradualidad y mecanismos de revisión periódica.

El economista también cuestionó la propuesta de invariabilidad tributaria del Gobierno para grandes proyectos de inversión.

“La sola idea de que tú vas a fijar un sistema tributario en que cada uno puede optar voluntariamente (…) vas a tener una multiplicidad de sistemas tributarios”, sostuvo.

Respecto del crédito tributario para mantener el empleo, otra de las medidas del proyecto, Escobar señaló que la propuesta original no apunta a crear nuevos puestos de trabajo, sino a proteger los existentes. Frente a ello, defendió fortalecer instrumentos vigentes de subsidio laboral.

“Lo que nosotros hemos propuesto en esa materia es fortalecer el Sistema Único de Empleo, que es un instrumento mucho más potente”, concluyó.