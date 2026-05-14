Cámara Chilena de la Construcción pide ampliar subsidios para la compra de viviendas

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) realizó ayer su tradicional desayuno anual, instancia donde hizo un llamado a ampliar el subsidio a la tasa de crédito hipotecario para la compra de vivienda.

El gremio dijo que la exención del IVA a las viviendas nuevas no sería suficiente para la reactivación del sector.

Según se argumentó, entre los factores que agudizan la crisis se encuentran el alza de impuestos, el aumento de los costos laborales y los retrasos en los permisos de construcción, entre otros.

De esa manera, el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, pidió acelerar la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno. Si bien valoran la eliminación transitoria del IVA a viviendas nuevas, esto no ayudaría del todo.

“Yo creo que son medidas complementarias que se pueden aplicar simultáneamente. La medida de la eliminación del IVA, tal como está planteada, vamos a ver cómo sale el proyecto de ley una vez que se apruebe, no tiene límite. La medida de exención del IVA puede aplicarse hasta vivienda sobre las 4.000 UF, que es la restricción. Entonces podría, a lo mejor, en ese segmento de más de 4.000 UF, activar realmente”, dijo.

Por su parte, las empresas inmobiliarias bajaron sus expectativas. La disminución del precio no será de entre 10-15%, como espera el Ministerio de Hacienda, sino que sería de 4%.

Felipe García, director para el Cono Sur de Tinsa, dijo: “Bajo nuestro análisis, entendemos que esa rebaja podría tener un efecto en torno al 4 y 7% de rebaja en los precios actuales de ventas de viviendas nuevas. ¿Por qué no un 19%? ¿Qué es el IVA? Porque debemos entender que los terrenos no están gravados con IVA; por lo tanto, no tiene un efecto en el precio“.

Mientras que Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers, afirmó: ” Nosotros consideramos que el subsidio de la tasa trae mayores beneficios tanto para el Estado como para las familias, ya que acompaña a las familias durante 20 años, 25 años, que es la duración del crédito hipotecario. Por otro lado, tiene un costo significativamente menor”.

La medida es compartida por parte del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien sostuvo que la exención del IVA debe ser explicada por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Nosotros tenemos considerado ampliar el Fogaes; es una gran herramienta y en el programa del presidente está ampliando de 50 a 100.000 unidades, es una gran herramienta. La medida de la reducción del IVA es una medida que propuso el Ministerio de Hacienda, así que yo creo que ellos la deberán explicar“, señaló.

Respecto al Fogaes, comentó que habrá una inyección “muy importante” que será anunciada durante el segundo trimestre de 2026.