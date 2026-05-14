Trump y Xi brindaron en banquete tras primer día de reuniones: Líder chino lanzó advertencia sobre cruzar línea roja en tema de Taiwán

(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino Xi Jinping brindaron mutuamente al comienzo del banquete de Estado que se celebra este jueves, el evento más reciente de su agenda tras una reunión bilateral y una visita cultural.

Hay más eventos programados para la mañana del viernes en Beijing (hora del este de Estados Unidos del jueves), antes de que Trump abandone la capital china.

Esto es lo que dijeron en el brindis.

Xi Jinping adoptó un tono cordial, elogiando a los “grandes pueblos” de ambas naciones. El objetivo, reiterado con frecuencia por el Partido Comunista gobernante, de la “revitalización de la nación china” puede ir de la mano con el movimiento MAGA de Trump, afirmó, y añadió que la relación entre Estados Unidos y China es la más importante del mundo y que “nunca deben arruinarla”.

Por su parte, el presidente estadounidense también hizo hincapié en la colaboración entre ambos países, estableciendo paralelismos entre diferentes momentos de su historia. “Así como muchos chinos ahora son aficionados al baloncesto y a los jeans, hoy en día los restaurantes chinos en Estados Unidos superan en número a las cinco cadenas de comida rápida más grandes del país, todas juntas”, afirmó.

Describió las conversaciones del día como “sumamente positivas y productivas”, e invitó formalmente a Xi y a su esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de septiembre.

El banquete pone fin a una larga jornada de diplomacia y turismo.

Esto es lo que sucedió el jueves:

Cálida bienvenida: Trump fue recibido con una ceremonia de bienvenida frente al Gran Salón del Pueblo en el corazón de Beijing, que incluyó una demostración de la guardia de honor y 300 niños chinos vestidos con uniformes azules y blancos ondeando banderas estadounidenses y chinas.

Líderes empresariales estadounidenses: La delegación de Estados Unidos incluyó a algunos de los principales líderes empresariales, entre ellos el CEO de Apple, Tim Cook, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, y el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk.

Reunión bilateral: Los dos líderes acordaron una “relación estratégica estable y constructiva” como nueva orientación para los lazos bilaterales durante los próximos tres años; y abordaron la situación en Medio Oriente y la guerra en Ucrania, según un comunicado chino sobre la reunión. Los equipos económicos y comerciales de Estados Unidos y China “alcanzaron un resultado general equilibrado y positivo” en las conversaciones del miércoles, previas a las negociaciones entre Trump y Xi, según el comunicado.

Advertencia sobre Taiwán: Xi también lanzó una severa advertencia sobre lo que podría suceder si Estados Unidos cruza su llamada línea roja en el delicado tema de Taiwán. Si el asunto se maneja de forma inadecuada, Washington y Beijing podrían chocar o incluso entrar en conflicto, llevando toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación sumamente peligrosa, afirmó Xi, de acuerdo al documento.