Registran ataque incendiario contra camiones en Victoria: Sujetos intimidaron a víctimas con armas de fuego

Un ataque incendiario se registró en la comuna de Victoria en la Región de La Araucanía.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 6:00 de este jueves, cuando un grupo indeterminado de sujetos a rostro cubierto amenazó a las víctimas con armas de fuego.

Los individuos bajaron a las personas de los camiones forestales, a los que prendieron fuego utilizando un líquido acelerante.

El comandante Raúl Quintanilla, prefecto (s) de Malleco, detalló que “alrededor de las 07.00 horas, carabineros concurrió al kilómetro 20 de la Ruta 71 de la comuna de Victoria, lugar en el cual constataron que dos camiones forestales se encontraban siniestrados a raíz del fuego”.

Y añadió que “las víctimas señalan que momentos antes personas a rostro cubierto las intimidaron con armas de fuego, para luego, usando algún tipo de líquido acelerante, prendieron fuego a dichos móviles”.

La Fiscalía instruyó que el OS9 y Labocar de Carabineros se hagan cargo de las diligencias investigativas, para dar con el paradero de los involucrados en el hecho.

Patricio Santibáñez, presidente de Multigremial Araucanía, se refirió a la situación y afirmó que “hay un recrudecimiento de la violencia terrorista”.

En esa línea, solicitó al gobierno tomar “medidas adicionales; debe existir una actitud mucho más ofensiva y preventiva”.

Santibáñez también pidió desarrollar una unidad investigativa especial para “desarticular el terrorismo”.

“La persecución penal funciona, pero no basta. Se necesita más de lo que se está haciendo hoy día”, advirtió.